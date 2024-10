Pretzsch/MZ. - Es ist das Bild des Tages: Die dreijährige Annabell läuft Hand in Hand mit ihrer Mutter Jessica Preuß – eine sehr gute Läuferin und Fußballerin sowie Organisatorin des Lubaster Waldlaufes – dem Ziel entgegen. Ein paar Meter vor dem Zielstrich verlässt die Mutter, um die korrekte Zeitmessung nicht zu gefährden, die Strecke. Doch das Töchterchen folgt. Erst ein paar erklärende Worte sorgen dafür, dass Annabell, die jüngste Teilnehmerin des Pretzscher Heimatfestlaufs, korrekt und allein das Ziel passiert. Die Freude über die Medaille sind bei Tochter und Mutter gleichermaßen groß.

Ein Hauch von Weltklasse

„Das hätte ich gern gesehen“, gesteht Sebastian König. Das ist Annabells Vater und Lebensgefährte von Jessica Preuß. Das Familienoberhaupt ist noch auf der Zehn-Kilometer-Strecke unterwegs als das Töchterchen den Bambini-Lauf absolviert. Ihr Vater geht als Favorit gleich nach dem Start in Front. Allerdings hat er mit Per van Vlerken einen starken Kontrahenten. Beide Männer sind Triathleten vom LC Dübener Heide. Das Duell hat es an gleicher Stelle vor zwei Jahren schon einmal gegeben. „Da habe ich mit ein paar Sekunden Rückstand verloren“, erinnert sich König. Mit den beiden Topathleten hält nur noch der Lokalmatador Erik Lutzmann mit. Schließlich gewinnt König vor van Vlerken und Lutzmann. „Im Triathlon ist aber van Vlerken der stärkere. Er ist im Schwimmen besserer als ich“, sagt König. Und der Kontrahent sorgt auch für einen Hauch von Weltklasse. Van Vlerken ist international sehr erfolgreich. Bei der Weltmeisterschaft über die Langdistanz wird er Elfter. Der 39-Jährige lobt im MZ-Gespräch Strecke und Veranstalter in Pretzsch. Bei den Frauen siegt Carina Hossner.

Für einen sportlichen Paukenschlag sorgt Maja Rudloff (TSG Wittenberg). Die junge Frau gewinnt den 5.000-Meter-Lauf vor einem Jungen. Dabei zählt auch Bastian Körtge aus Pretzsch zur Laufelite des Kreises. Seriensieger Jakob Wirth (TSG) gewinnt die 3.000 Meter. „Kreisranglistenläufe machen mir Spaß“, sagt der Steppke. Bei den Mädchen ist Anika Roh (Abtsdorf) vorn.

Insgesamt 96 Läufer gehen beim 44. Heimatfestlauf an den Start. Foto: Andre Dix

Die Sieger über 5.000 Meter Nordic Walking sind Frank Thomas (sportler-betreuung.de) und Kathrin Hoffmann (Wittenberg). Der älteste Sportler ist Henning Otto mit 78 Jahren.

Den Startschuss abgefeuert hat die Pretzscher Trainerlegende Karl-Heinz Kotzur. Er kann sich noch gut an die Anfänge des Heimatfestlaufes erinnern. „Das war 1981 zur 1.000-Jahr-Feier der Stadt Pretzsch. Damals ging es am Sportplatz los, und wir durften noch über die Bundesstraße laufen“, erinnert er sich.

Der Chef lobt seine Helfer

Allerdings ist die aktuelle Strecke offensichtlich auch beliebt. Torsten Hirsch, Leichtathletik-Abteilungsleiter sagt: „Mit fast 100 Teilnehmern ist der letzte Wertungslauf zur Kreisrangliste gelungen. Ich möchte mich nochmals bei den Läufern für ihre Teilnahme bedanken. Ein sehr großes Lob geht an alle Unterstützer. Von der Anmeldung bis zum Streckenposten haben etwa 20 Helfer zu diesem gelungen Abschluss der Laufserie beigetragen. Ohne diese Hilfe ist eine solche Veranstaltung nicht möglich.“