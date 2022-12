Ein bisschen wie Bingo

Wittenberg/MZ - „Wenn unsere Defektliste um die Hälfte schrumpft, wären wir schon dankbar“, sagt Michael Spiegel. Dem Inhaber der Linden-Apotheke in Gräfenhainichen geht es in diesen Tagen wie vielen in seiner Branche: Es muss improvisiert respektive nach Alternativen zu Medikamenten gesucht werden, welche ein Kunde entweder rezeptfrei kaufen möchte oder die ihm ärztlicherseits auf Rezept verordnet wurden. Der Mangel an diversen Tabletten, Säften und Tinkturen, über den Medien seit geraumer Zeit berichten, ist längst im Landkreis Wittenberg angekommen.