Piesteritz/MZ. - Er ist zurück! Tobias Klier – das ist der beste Joker in der 105-jährigen Vereinsgeschichte des FC Grün-Weiß Piesteritz – sorgt schon wieder für Schlagzeilen. Der Ex-Torjäger – er trifft sechs Mal in der Oberliga für die Volkspark-Elf und bezwingt sogar Titan Oliver Kahn beim 3:7 gegen Bayern München – ist der neue Cheftrainer. Klier ist vor mehr als einem Jahrzehnt Coach der B-Jugend in der Verbandsliga. Danach arbeitet er erfolgreich mit den Männern in Elster in der Verbands- und Landesliga.

