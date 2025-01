Gräfenhainichen/MZ. - Der Gräfenhainichener Bürgermeister Enrico Schilling wurde mit der Deutschen Feuerwehrmedaille geehrt.

Diese Auszeichnung, die auf Antrag vom Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes verliehen wird, erhielt Schilling kurz vor Weihnachten durch Kreisbrandmeister Peter von Geyso und den Bundestagsabgeordneten Sepp Müller in Berlin.

In der Urkunde zur Medaille steht unter anderem geschrieben: Der Deutsche Feuerwehrverband verleiht in Würdigung hervorragender Leistungen auf dem Gebiet des Feuerwehrwesens diese Medaille. Seit seinem Amtsantritt als Bürgermeister der Stadt Gräfenhainichen unterstützt Schilling tatkräftig das Feuerwehrwesen in den sechs Ortsteilen der Stadt. So sind die Ortswehren bestens ausgerüstet. Auch während der Corona-Pandemie, als die Kommunen stark unter Druck standen, wurde an Planungen für Fahrzeuge und Ausstattung der Wehren durch Stadtrat und Bürgermeister festgehalten.

Desweiteren ist der Bürgermeister eng mit den Kameradinnen und Kameraden seiner Ortswehren verknüpft. Die Verleihung der Auszeichnung in Berlin, im Rahmen einer Fahrt mit den Kameraden in den Bundestag, war ein besonders emotionaler Moment für den gestandenen Lokalpolitiker.