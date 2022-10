Ehemalige Angestellte sagen vor dem Landgericht aus

Wittenberg/Dessau/MZ - Per Whatsapp habe die Zeugin seinerzeit von ihrer Kündigung erfahren. Es hieß, sie solle am nächsten Tag ins Büro kommen. „Dass ich die Schlüssel vorbeibringen soll und meine Kündigung abholen soll“, sagt die 56-Jährige T. im Zeugenstand. Sechs Ex-Angestellte des Betreuungsdienstes „Gute Fee“ sind am vergangenen Freitag im Berufungsverfahren gegen die Wittenberger FDP-Stadträtin Andrea Fußy vor dem Landgericht Dessau vernommen worden. Die Kommunalpolitikerin war im Februar vor dem Amtsgericht Wittenberg in acht von 17 Fällen für gewerbsmäßigen Betrug zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung schuldig gesprochen worden.