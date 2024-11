Drei Jugendliche sollen am Montagnachmittag mehrere Smartphones im Wert von mehreren tausend Euro geklaut haben. Trotz sofortiger Fahndung konnte die Polizei die Täter nicht stellen.

Dreister Handy-Diebstahl: Drei Jugendliche überfallen Laden in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Drei bislang unbekannte männliche Täter haben am Montag, gegen 16 Uhr aus einem Geschäft in der Collegienstraße in Wittenberg mehrere Smartphones entwendet.

Anschließend flüchteten sie in Richtung Arthur-Lambert-Stadion. Das wurde bei der Polizei angezeigt.

Trotz umgehender Suche im Umfeld haben die Beamten die drei Täter, bei denen es sich um Jugendliche handeln soll, nicht gestellt. Der Schaden soll sich auf mehrere tausend Euro belaufen.