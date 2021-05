Drei Tage unter 100er Schwelle im Landkreis Wittenberg

Wittenberg - 13 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus sind am Donnerstag im Landkreis hinzugekommen. Damit gelten aktuell 295 Menschen als infiziert und hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz wieder leicht erhöht. Von 70 am Vortag ist sie auf 75 angestiegen. Am Freitagmorgen liegt die Zahl bei 79.

Gleichwohl liegt der Wert damit erstmals seit Inkrafttreten der bundesweiten Notbremsenregelung an drei aufeinanderfolgenden Tagen unter 100. Allerdings gibt es erst weitere Lockerungen, wenn der Schwellenwert an fünf aufeinander folgenden Werktagen unter 100 bleibt, und dann erst am übernächsten Tag. Indes stehen benachbarte Kreise da schon besser da.

Nachdem Magdeburg (am 20. Mai: 49) als erste die 100er Schwelle länger unterschritten hat, sind unter anderem Anhalt-Bitterfeld (29) und Dessau-Roßlau (69) sowie inzwischen auch Halle (58) gefolgt. Dort gibt es nach Pfingsten Änderungen im Schulbetrieb, im Landkreis Wittenberg laut Bildungsministerium noch nicht.

Insgesamt sind im Landkreis seit Ausbruch der Pandemie 6.568 Infektionen mit dem Virus nachgewiesen worden. 263 Patienten sind laut Sozialministerium im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. (mz)