Wer an den Weihnachtsfeiertagen in einem Restaurant im Landkreis Wittenberg essen möchte, sollte lieber schnell sein. Viele Lokale sind nahezu ausgebucht. Wo Gäste noch einen Tisch bekommen.

Drei Monate vor Weihnachten: viele Lokale in Wittenberg bereits ausgebucht – wo noch was frei ist

Wittenberg/MZ - Mit Beginn der kühlen Jahreszeit kommt auch der Heißhunger auf deftiges Essen. Besonders an den Feiertagen rund um Weihnachten wird in vielen Familien traditionell reichhaltig aufgetischt: Gänse- oder Entenbrust mit Apfelrotkohl und Klößen zählt wohl zu den beliebtesten Gerichten in der festlichen Zeit – und die verbringt man am liebsten gemeinsam mit Verwandten bei einem Besuch im Restaurant.