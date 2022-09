Drei Männer fordern in Wittenberg Finderlohn ein und werden abgeführt

Polizisten hatten es am Freitagnachmittag mit drei aufgebrachten Männern in Wittenberg zu tun.

Wittenberg/MZ - Drei mit Baseballschlägern bewaffnete Männer haben am Freitagnachmittag die Polizei in Wittenberg auf den Plan gerufen. Wie das Polizeirevier der Lutherstadt am Sonntag auf Nachfrage erklärte, war die bewaffnete Truppe im Alter zwischen Anfang 40 und knapp 20 Jahren zunächst einem Facebook-Aufruf gefolgt. In dem hatte jemand einen Finderlohn in mittlerer dreistelliger Höhe für ein verlorenes Baustellenradio ausgelobt.

Die drei Verdächtigen sollen sich daraufhin ein Baustellenradio besorgt haben - unklar ist, ob es sich überhaupt um das verlorene handelte - und mit Baseballschlägern bewaffnet in der Dessauer Straße in Wittenberg den Finderlohn eingefordert haben. Die Beamten hätten die Waffen nach der Ankunft in der Nähe der Verdächtigen gefunden, hieß es aus dem Wittenberger Revier. Gegen sie werde nun unter anderem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.