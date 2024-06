Nach dem verletzten Fridolin 2023 sind nun zwei verwaiste Rehjunge in den Schmetterlingspark in Wittenberg gebracht worden. Was dort nach der Ankunft geschah und wie es jetzt weitergeht.

Am 18. Juni wurden zwei gerettete Rehkitze in den Schmetterlingspark Wittenberg gebracht. Zum Schutz hat Parkinhaber Kersten Liebold ein Moskitonetz über dem Gehege befestigt.

Wittenberg/MZ. - Für Rehkitz „Anton“ kam die Hilfe am Ende doch zu spät. In der Nacht zu Mittwoch ist es im Alaris Schmetterlingspark Wittenberg gestorben. Erst am Vorabend hatte es der Jagdpächter Raimund Kurch aus Lebien dort bei Kersten Liebold abgegeben – mit einem weiteren Kitz. Ein tragischer Unglücksfall hatte die Tiere, deren Alter auf fünf Wochen geschätzt wird, am 13. Juni zu Waisen gemacht.