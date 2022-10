Digitaler Marktplatz soll die Wittenberger Altstadt stärken

Wittenberg/MZ - Die Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH (LWM) bittet weitere Einzelhändlerinnen und Einzelhändler aus der Altstadt, sich für die neue Online-Plattform „kaufLokal Wittenberg“ anzumelden. Wie berichtet ist diese seit Dienstag online und soll dem Handel, der Gastronomie und später auch Kulturanbietern in der Wittenberger Innenstadt die Möglichkeit geben, sich via App ihrer potenziellen Kundschaft zu präsentieren, die dann, so das Ziel, die Altstadt aufsucht, um dort im Laden einzukaufen oder essen zu gehen etc.