In Wittenberg waren Diebe unterwegs.

Wittenberg/MZ - Der Polizei wurde schriftlich angezeigt, dass unbekannte Täter in der Zeit vom 03. Juni, 11 Uhr bis zum 04. Juni, 8 Uhr einen Rasenroboter entwendet haben. Dieser befand sich auf einem Grundstück in Reinsdorf, Am Bahnhof.

Wie der Polizei angezeigt wurde, drangen unbekannte Täter außerdem im Tatzeitraum vom 03. Juni, 08 Uhr bis zum 04. Juni, 07.30 Uhr in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Nordstraße in Wittenberg ein. Nach Angaben der Anzeigenerstatterin seien zwei volle Getränkekisten entwendet worden.