Einer 75-jährige Frau wurde in Mühlanger ihre Geldbörse gestohlen. In Wittenberg wurde eine weitere Frau Opfer von Dieben. Was die Polizei rät.

Wittenberg/MZ - Wie der Polizei am 21. September angezeigt wurde, sollen unbekannte Täter zwischen 09.30 Uhr und 10 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Markstraße in Mühlanger eine Geldbörse aus einer Handtasche entwendet haben. Nach Angaben der 75-jährigen Geschädigten habe sie ihre Handtasche an den Einkaufswagen gehangen. Als sie an der Kasse ihren Einkauf bezahlen wollte, bemerkte sie das Fehlen der Geldbörse.

Darin sollen sich persönliche Dokumente sowie Bargeld in zweistelliger Höhe befunden haben. Um 13.39 Uhr erfolgte die Information, dass die Geldbörse aufgefunden wurde, jedoch das Bargeld entwendet wurde.

Gleiches geschah einer 86-jährigen Frau in der Dessauer Straße in Wittenberg. Auch ihre Geldbörse wurde durch unbekannte Täter am 21 September zwischen 09.30 Uhr und 10 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft entwendet. Die ältere Dame hat nach ihren Angaben ihre Tasche während des Einkaufs über ihren Rollator gehängt. In der Geldbörse befanden sich ebenfalls Bargeld in zweistelliger Höhe und persönliche Dokumente.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang wiederholt daraufhin, keine Taschen mit Wertgegenständen an den Einkaufswagen oder Rollator anzuhängen oder darin abzulegen. Tragen Sie die wichtigen Dinge am besten körpernah in einer verschlossenen Innentasche oder in einem Brustbeutel.