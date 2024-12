Kinderbetreuung hat sich in den vergangenen Jahrzehnten grundlegend gewandelt. In 45 Jahren als Erzieherin hat Bärbel Küster all diese Veränderungen erlebt. Wie sie kurz vor ihrem Ruhestand den Wandel des Berufes betrachtet.

Krippenerzieherin zu DDR-Zeiten: Bärbel Küster 1984 in ihrem ersten Jahr in Gräfenhainichen.

Gräfenhainichen/MZ. - 45 Jahre Trubel, Spielen und Kinderlachen: Bärbel Küster weiß, was es bedeutet, Kinder durch das Leben zu begleiten. Seit vier Jahrzehnten ist sie Kindergärtnerin in der Kita „Sonnenblume“ in Gräfenhainichen. Nun ist es Zeit für einen neuen Lebensabschnitt: Am 20. Dezember geht die studierte Krippenpädagogin in den Ruhestand.