Wittenberg/MZ. - Das hat Symbolkraft: Die Clubmeister vom MTV Racing erhalten ihre Auszeichnungen von DDR-Champions. Die neue Abteilung, die das Sportangebot bereichert, feiert das erste erfolgreiche Sportjahr. Und doch gibt es schon jetzt Traditionen.

Die Erfolgsgeschichte beginnt im Jahr 1987. Jugendliche haben das Geschicklichkeitsfahren für sich entdeckt. Die Wittenberger erreichen dabei schnell die Spitze. Sie werden als Team im Jahr 1988 DDR-Meister und holen sich mehrere Einzeltitel. Die Champions von einst haben die neue Abteilung mitgegründet und freuen sich über den Zulauf der Jugend.

Ben Limbach wird Doppelmeister, gewinnt die Kategorien Moped und Motorrad/E-Moped und wird Vizemeister bei den Pkw. Dabei fährt der junge Mann besonders gern E-Moped. „Sechs PS. Kein Kuppeln und kein Schalten mehr und ein starker Anzug“, erzählt er. Nicht so erfolgreich läuft es beim Pkw. Der Doppelchampion wird Vizemeister. Ein Auto sei „breiter und umständlicher“, sagt er. Philip Hotek, der nicht zu den Siegkandidaten zählt, wird hier der Titelträger: „Ich bin selbst überrascht.“

Ein Präsent erhalten die Sieger, aber auch die Sponsoren. Qualität und Quantität sind beeindruckend. Das zeigt, dass hinter den Kulissen eine engagierte Arbeit geleistet wird.

Abteilungsleiter Mathias Limbach moderiert den Abend in seiner launigen und humorvollen Art. Zu einem Höhepunkt wird dabei das Interview mit Matthias Monecke. Der Geschäftsführer vom Wittenberger Augustinuswerk – hier findet die Premiere der Meisterfeier statt – und der Racing-Experte sind sich schnell einig: Dieser Sport einigt sich auch für Menschen mit Handicap. Und Mathias Limbach und spricht über die Pläne für die Zukunft. Die Abteilung will ein neues Fahrzeug erwerben. Doch es klaffe noch eine Finanzierungslücke. „Wie groß?“, will es Monecke konkreter wissen. 4.000 Euro lautet die Antwort. „Die sage ich zu“, so der Geschäftsführer.

Beim MTV Racing gibt es keine Winterpause. „Wir arbeiten jetzt an der Fahrzeugaufbereitung“, sagt Mathias Limbach. Und im Frühjahr soll wieder durch gestartet werden. Mit einer Kiesgrube bietet sich auch ein neues Trainingsgelände an. Und Wettkämpfe sind im „goldenen Westen“, so Mathias Limbach, geplant. Und das kann so wie es Schlager-Newcomerin Lea Lieblich im Rahmenprogramm – hier sind auch die Cheerleader von Dokan aufgetreten – singt „eine geile Zeit“ werden.