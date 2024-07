In Wittenberg wird die Gründung eines Cannabis-Vereins vorbereitet. Trotzdem gibt es ernüchternde Neuigkeiten für alle, die daran interessiert sind. Was alles zu beachten ist.

Der Weg zum ersten Cannabis-Club in Wittenberg

Der „Dodo Grow“ Shop von Torsten Tominski in der Wittenberger Collegienstraße kann bisher noch nicht von einem Ansturm auf Anbauzubehör berichten.

Wittenberg/MZ. - Seit dem 1. Juli dürfen sich in Deutschland Cannabis-Clubs gründen. Die so genannten CSCs (Cannabis Social Clubs) sollen den legalen Rahmen für den Anbau und die Verteilung von THC-haltigen Hanfpflanzen an ihre Mitglieder bilden. Doch wie sieht es im Landkreis Wittenberg aus? Gibt es solche Clubs bereits? Zumindest einen im Aufbau befindlichen konnte die MZ finden – es zeigt sich auch: Bei den Behörden herrscht noch große Unsicherheit, wie mit dem Thema umzugehen ist.