Fridays for Future in Wittenberg Demonstranten diskutieren mit Sepp Müller - Über welche Probleme der Region gesprochen wurde

Weltweit ist zu Demos von Fridays for Future aufgerufen worden. In Wittenberg kommen 72 Leute. Zum Auftakt üben sie Kritik am „selbst ernannten Klimakanzler Scholz“. Bei der anschließenden Diskussion mit Bundestagsabgeordneten Sepp Müller geht es eher einseitig zu.