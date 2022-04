Demo gegen die Corona-Politik in Wittenberg für Ostermontag abgesagt

Am Montag vor einer Woche ging der "Spaziergang" in die andere Richtung.

Wittenberg/MZ/PAD - An diesem Montag, also am Ostermontag, wird der sogennannte „Spaziergang“ in der Wittenberger Innenstadt ausgesetzt. Das teilte der Veranstalter bei der jüngsten Demonstration am 11. April mit, an der sich nach Angaben der Polizei rund 330 Demonstrierende beteiligten. Als Grund wurde der Feiertag benannt.