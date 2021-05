Demenzdorf in Wittenberg ist so gut wie fertig

Der Geschäftsführer des Senioren- und Pflegezentrums berichtet über den Stand der Arbeiten am neuen „Demenzdorf“ in Wittenberg. Welche Folgen Corona hat.

Wittenberg - Wo einst DDR-Wohnblöcke standen und sich später dann eine Brache ausbreitete direkt neben dem Senioren- und Pflegezentrum „Am Lerchenberg“ (SPZ), ist in den zurückliegenden rund anderthalb Jahren etwas komplett Neues entstanden: Seit November 2019 baut das kommunale Unternehmen dort das erste „Demenzdorf“ in Stadt und Kreis. Demenzdorf ist nur der informelle Name des Projekts, doch dieser trifft den baulichen Charakter der drei um einen Platz gruppierten flachen Einzelgebäude recht gut.

Zwei Wohngemeinschaften

Als die MZ im vergangenen Sommer die Anlage gemeinsam mit der CDU-Fraktion des Wittenberger Stadtrats besuchte, da konnte man anhand des Baufortschritts bereits ganz gut nachvollziehen, wie die neuen Heimstätten von zwei Wohngemeinschaften sowie die Tagespflegeeinrichtung ebenfalls für Demenz-Patienten künftig aussehen würden. SPZ-Geschäftsführer Matthias Henschel zeigte sich damals sogar zuversichtlich, dass das Ensemble früher als geplant, nämlich bereits im Februar statt im Juli 2021, fertig werden könnte.

Daraus ist zwar nichts geworden, doch sind die Arbeiten Henschel zufolge inzwischen so weit fortgeschritten, dass das SPZ für seinen Neubau einen voraussichtlichen Bezugstermin nennen kann. Man strebe jetzt den 1. August an, sagte der SPZ-Geschäftsführer zu Wochenbeginn auf MZ-Anfrage.

Als Begründung für den - letztlich aber wohl nur leichten - Verzug bei Fertigstellung und Einzug nannte er insbesondere die Corona-Pandemie, die zu Lieferengpässen bei verschiedenen Materialien geführt habe, außerdem habe auch der Winter eine negative Rolle gespielt. Kurz: „Wir sind noch am Bauen.“

Küchen eingebaut

Dies betrifft die letzten Züge des Innenausbaus, außerdem, als letzten und nicht unerheblichen Part, den Außenbereich, doch auch hier seien bereits die ersten Bäume gepflanzt. Teile des gemeinschaftlichen Mobiliars sind Henschel zufolge schon in den Häusern, dies gilt insbesondere für die bereits eingebauten Küchen. Der WG-Ansatz sieht wie berichtet vor, dass die Bewohnerinnen und Bewohner auch eigene Möbel mitbringen, ein wichtiges Stück Vertrautheit.

Dass die verbleibenden Schritte bis zur Fertigstellung und zum Einzug nur eine Frage von Wochen sind, zeigt sich auch daran: „Die Hausnummern sind schon angeschraubt“, berichtet Matthias Henschel. Derzeit laufe zudem die Personalauswahl für die neue Einrichtung. Wer am Ende einziehen wird ins kleine Dorf neben dem großen SPZ ist unterdessen noch nicht heraus. Zweimal zwölf, also insgesamt 24 WG-Plätze werden in den beiden Wohngebäuden zur Verfügung stehen.

„Wir sind gerade in den Pflegesatzverhandlungen“, sagte Henschel. Die Kostenermittlung sei noch nicht abgeschlossen und der Mietpreis steht damit noch nicht fest. Auch Demenzkranke haben je nach Pflegegrad einen Anspruch auf Unterstützung durch die Kasse. Das Interesse, hier ein Zuhause zu finden für einen Angehörigen, sei jedenfalls ziemlich groß, so Henschel: Rund 50 Interessenten, also doppelt so viele wie es Plätze geben wird, stünden auf der Liste.

Fünf-Millionen-Projekt

Für das SPZ ist das „Demenzdorf“ eine große Investition, gut fünf Millionen Euro waren zunächst veranschlagt. Diese Summe dürfte sich etwas erhöhen, räumte Henschel ein, die Mehrkosten würden sich aber „im Rahmen des Vertretbaren“ bewegen. Abgerechnet wird auch hier erst zum Schluss.

Fest steht dagegen, dass es zur Feier der absehbaren Fertigstellung keinen Tag der offenen Tür geben wird, jedenfalls nicht, wie einmal geplant, Anfang Juli. Besichtigungsmöglichkeiten soll es vor dem Einzug allerdings natürlich geben, coronakonform, versteht sich, womöglich in kleinen Gruppen. Außerdem werde man wahrscheinlich ein Video drehen lassen und auf die SPZ-Homepage stellen, um Interessenten auch auf diese Weise vorab die Möglichkeit zu bieten, sich das Demenzdorf von innen anzusehen. (mz)