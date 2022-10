Das Wittenberger „Arsenal“ wird zehn Jahre alt

Einkaufszentrum wurde am 18. Oktober 2012 eröffnet . Wie sich das Center heute sieht und wie gefeiert werden soll.

Das Arsenal in Wittenberg wird 10 Jahre alt.

Wittenberg/MZ - Gefühlt Tausende stürmten an jenem Tag das „Arsenal“. Man schrieb den 18. Oktober 2012 und Wittenberg hatte ein neues Einkaufszentrum, noch dazu eines nicht auf der grünen Wiese sondern mitten im Zentrum. Vergessen fürs erste die baulichen Streitigkeiten im Unesco-Welterbe, vergessen an diesem einen Tag auch das Geunke, das „Arsenal“ werde dem Altstadt-Handel den Garaus machen. Plötzlich konnte man auch wieder Rolltreppe fahren beim Einkaufen, das war zuletzt im Multistore am Markt möglich gewesen.