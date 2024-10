Die Messe „Lebens-Art Herbstzauber“ lädt an diesem Wochenende in Wittenberg mit Angeboten für Haus und Garten zum Bummeln und Schauen, zum Kosten und Kaufen.

Wittenberg/MZ. - Wie ein farbenprächtiger Lindwurm schlängelt sich seit Freitag im Wittenberger Stadtpark, rund um die Wallanlagen, das Shopping-Event unter dem Motto „Lebens-Art – Herbstzauber“. Dort reihen sich noch bis zum Sonntag Verkaufsstände, gastronomische Einrichtungen und Plätze für Mitmach-Aktionen aneinander.

Und das Motto des Veranstalters wird durch den herbstlichen Park, der im prächtig bunten Blättergewand erscheint, auf herrliche Art eingelöst und von strahlendem Sonnenschein gespiegelt. So wundert es nicht, dass schon am Freitag viele Gäste das umzäunte Areal aufsuchen, um einen ersten Blick auf die Angebote rund um Haus und Garten zu werfen.

„Wir sind mit der ersten Resonanz sehr zufrieden“, bestätigt auch Luisa Schnoor als Projektverantwortliche hier vor Ort und ergänzt: „Aufgrund der Bauarbeiten im Bereich am Schlossplatz, haben wir einen neuen Lauf geschaffen, der sehr gut vom Publikum angenommen wird.“ So sieht man die Gäste mal schlendernd, mal verweilend, an diesem oder jenem Stand, das schöne Flair genießend. Die Angebote der Aussteller und Händler, etwa 70 an der Zahl, reichen von Gartenscheren, Gartenmöbeln, viel Keramik, bis hin zu Pflanzen und pfiffigen Dekorationsideen. Und so vielem mehr, nach dem Haus und Garten verlangen. Auch die Kulinarik vor Ort hat den Gästen einiges zu bieten. Da gibt es Kuchen genauso wie Crêpes und Flammkuchen. Aromatische Teesorten und Weine und Liköre sind im Angebot. Ein gut besuchter Stand wirbt mit „zartschmelzendem Kakao-Konfekt“. Auch viel Herzhaftes gibt es zu kosten.

Petra Schneider (l.) und Romana Schmidt aus Wittenberg erfreuen sich auch in diesem Jahr wieder am „Herbstzauber“. (Foto: Mario Dittrich)

Der gemütlichen Atmosphäre vor Ort scheint auch eine gewisse angelsächsische Komponente innezuwohnen, man ist an die alljährlich in London stattfindende Chelsea Flower Show erinnert. „Bei dem klasse Herbstwetter ist das hier wahnsinnig toll“, meint ein junger Mann aus Dessau, der eigens zu der Veranstaltung mit Partnerin und den zwei Kindern angereist ist. Auch Romana Schmidt und Petra Schneider aus Wittenberg freuen sich jedes Jahr auf die Veranstaltung, die schon mehrere Male hier vor Ort stattfand. „Es gefällt uns immer wieder aufs Neue sehr gut hier“, betont Romana Schmidt.

Auch das Begleitprogramm, das die kleine Haus- und Gartenmesse anbietet, goutieren die Besucherinnen und Besucher mit Wohlgefallen. Da gibt es einen Floristik-Workshop, wo herbstliche Kränze selbst gebunden werden können. Kürbisspiele verweisen auf das amerikanische Halloween. Auch personalisierte Gravuren in Holz, Stein und Metall bietet ein Aussteller an.

„Es kommt eine Familie, da freuen sich die Enkel schon riesig auf das Kürbisschnitzen“, meint Antonia Wild, als zweite Projektverantwortliche hier vor Ort. Sie bestätigt den Trend hin zu dem herbstlichen Fruchtgemüse, mit dem ein diesjährig erweitertes Kürbis-Angebot einhergeht. Da wird es nicht bei einer Familie mit Enkeln bleiben. Die beiden jungen Frauen, die die sogenannte Lifestyle-Veranstaltung hier in Wittenberg betreuen, befinden sich noch in der Ausbildung und sind stolz darauf, dass der Veranstalter „Das Agentur-Haus GmbH“ in Lübeck, ihnen die Leitung als Projektverantwortliche übertragen hat.

Die Messe „Lebens-Art Herbstzauber“ ist bis 13. Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene beträgt acht Euro für das Onlineticket im Verkauf direkt über die Webseite von unter www.lebensart-herbstzauber.de/lutherstadt-wittenberg.html. Kinder bis einschließlich 15 Jahre erhalten in Begleitung Erwachsener freien Eintritt. Vor Ort sind ebenfalls Karten erhältlich.