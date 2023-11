Denis Lehmann von der Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH zieht eine positive Bilanz des jüngsten Reformationstages. Was er berichtet.

Wittenberg/MZ. - Was ist der Feind von Open-Air-Veranstaltungen? Genau, das Wetter. Doch nicht nur insoweit hatten die Organisatoren der Lutherstadt Wittenberg Marketing Gmbh jetzt Glück, schließlich war es überwiegend trocken, oder wie es Denis Lehmann von der Marketing GmbH formuliert: „Die Regenwolke blieb an der Elbe hängen.“ Doch auch sonst habe es keine besonderen Vorkommnisse gegeben, weshalb Lehmann erklärt: „Alles war schön.“ Und nichts, was „störend“ wirkte. Einen Tag später jedenfalls fällt die Bilanz dieses Reformationsfestes überaus positiv aus.