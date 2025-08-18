Zschornewitz/MZ. - Zum Tag des offenen Denkmals öffnet das Kraftwerk Zschornewitz in dem Gräfenhainicher Ortsteil am Sonntag, 14. September, von 10 bis 18 Uhr seine Tore. Angeboten wird ein buntes Programm für die ganze Familie.

Das Forum Rathenau bietet bereits am Samstag, 13. September, um 11 Uhr ein Bus-Shuttle vom ehemaligen Kino in Wolfen, Freiherr-vom-Stein-Straße 1, zum Kraftwerk Zschornewitz an. Der Ausflug endet um 14 Uhr wieder am Kino in Wolfen. Im Rahmen der Auftakt-Veranstaltung zum Osten-Festival 2026 bietet dieses Angebot Interessierten aus Bitterfeld-Wolfen bereits am Samstag die Möglichkeit, einen Blick in das Kraftwerk zu werfen und an einer geführten Tour durch das einst größte Braunkohlekraftwerk teilzunehmen. Der Shuttle und die Führung sind kostenfrei. Eine Anmeldung ist notwendig.

Am Sonntag, 14. September, lädt das Forum Rathenau dann zu einem besonderen Tag am historischen Kraftwerk Zschornewitz, einst größtes Braunkohlekraftwerk der Welt, ein. Angeboten werden Führungen durch das Industriedenkmal. Dabei geben ehemalige Mitarbeiter stündlich in der Zeit von 10.30 bis 16.30 Uhr – außer um 13.30 Uhr – spannende Einblicke in ihren früheren Arbeitsalltag, erzählen Geschichten von damals und lassen die aktive Zeit des Kraftwerks, das bis 1992 in Betrieb war, wieder lebendig werden. Vom einst riesigen Komplex sind heute noch Teile des Maschinenhauses, das historische Verwaltungsgebäude und die Schaltwarte erhalten.

Thies Schröder, Projektleiter des Forum Rathenau, sagt: „Ich freue mich sehr, dass das Kraftwerk Zschornewitz zum Tag des offenen Denkmals begehbar ist, wir dort Aktionen anbieten können und dies der Auftakt sein wird, das Industriedenkmal auch künftig regelmäßig für alle Interessierten zu öffnen.“ Damit ist der Verein Forum Rathenau, der sich für die Öffnung des Baudenkmals einsetzt, ein großes Stück weitergekommen, denn die Förderung von Industriekultur, darunter die kultur- und bildungstouristische Aufbereitung der Orte des Wirkens von Walther Rathenau in der Region Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg und im Mitteldeutschen Revier ist eines seiner Anliegen.

Neben dem Blick in die Historie des Denkmals richtet sich die Aufmerksamkeit am Tag des offenen Denkmals auf die Zukunft. Denn nachdem die regelmäßige Öffnung des Industriedenkmals in greifbare Nähe gerückt ist, sind alle Interessierten dazu eingeladen, im Rahmen der Zeitstrahlaktion mit Kreidesprays ihre ganz persönliche Vision für das Kraftwerk von morgen zu gestalten. Daneben gibt es eine Postkartenaktion sowie ein Kunstangebot mit Gips für die gesamte Familie und eine Bibliothek der ehemaligen Kraftwerksmitarbeiter. Das Denkmal wird zum lebendigen Resonanzkörper für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.