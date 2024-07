Coswig/MZ. - Im Rahmen ihres jeweils freitags stattfindenden Ausbildungsdienstes waren Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Coswig jetzt an der Elbe aktiv. Im Bereich der Elbfähre wurde, wie Zugführer Marco Meier auf MZ-Anfrage erklärt, die Wasserentnahme aus offenem Gewässer durchgeführt. Regelmäßige Dienste dieser Art dienen dazu, die Routine solcher Tätigkeiten zu trainieren. Insgesamt 16 Kräfte waren vor Ort und drei Fahrzeuge, darunter auch ein Waldbrandtanker, der den Angaben zufolge 4.500 Liter Wasser fasst. Zum Einsatz kam bei dem Ausbildungsdienst eine Tragkraftspritze vom Typ TS 8.

Während Meier angesichts der hochsommerlichen Temperaturen, die in der Region am vergangenen Freitag herrschten, auch von Wasserspielen spricht, wurde es am Sonnabend schon wieder ernst. Wie der Feuerwehrmann informiert, mussten sie an der Bundesstraße 187 einen Ödlandbrand löschen (die MZ berichtete). Gegenwärtig habe die Freiwillige Feuerwehr Coswig etwa 40 Mitglieder. Am 1. Juni konnte sie ihr 160-jähriges Bestehen feiern.