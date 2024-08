Wittenberg/MZ. - Während in Wörlitz ein Vulkanausbruch gefeiert wird, bereitet man sich in Wittenberg auf eine neue Erlebnisnacht vor. Was es dabei und sonst noch so gibt, sei hier in Kürze erwähnt. Es kann nur eine Auswahl sein.Die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz lädt am Sonntag, 18. August, zu einer besonderen Führung ins Gotische Haus im Wörlitzer Park ein. Robert Hartmann, Leiter der Abteilung Baudenkmalpflege, wird Einblicke in die etappenartige Baugeschichte des Gebäudes geben. Beginn ist 11 Uhr, Treffpunkt das Gotische Haus. Die Teilnahme beträgt fünf Euro pro Person. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um eine vorherige Anmeldung per E-Mail an [email protected] oder unter Tel. 034905/4090 gebeten.Wittenberger und Gäste sind eingeladen, am Samstag, 17. August, Erlebnisnacht zu feiern. Von 19 bis 24 Uhr verleihen farbige Lichtilluminationen an Gebäuden und Bächen Vertrautem einen neuen faszinierenden Glanz. Geheimnisvolles und Interessantes gibt es zu entdecken, nicht nur für Erwachsene, sondern für die ganze Familie. Die Vielfalt der Angebote ist immens, angekündigt werden wie berichtet 70 Künstler und 25 Veranstaltungsorte und neben dem Feuervogel, dem Wahrzeichen der Erlebnisnacht, sollen erneut auch Licht- und Sternenzauber sowie Monsieur Chocolat unterwegs sein. Tickets im Vorverkauf kosten zwölf Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei, Familien- und Sozialpass acht Euro. An der Abendkasse beträgt der Preis 15 Euro. Die Kassen stehen am Veranstaltungstag am Markt, am Lutherhaus Wittenberg sowie am Schlossplatz und im Hof Kupferstraße. Wer schon gut unterhalten ins Wochenende starten will, kann bereits am Freitag, 16. August, einen Ausflug nach Bad Schmiedeberg unternehmen. Unter dem Motto „La Sera Italiana“ wird ein musikalischer Kurzurlaub nach Italien in Aussicht gestellt. Gestaltet wird das Konzert von Elena Bianchi (Gesang, Gitarre) und Band, namentlich: Jan Pajak (Gesang, Gitarre und Bass), Michael Ketelaar (Gesang und Piano) und Dirk Sültemeyer am Schlagzeug. Gespannt sein darf man auf Hits wie Azzurro, Felicità oder Sempre Sempre. Das Konzert findet im Kurhausgarten des Eisenmoorbades statt, Beginn ist 20 Uhr und Einlass ab 19 Uhr. Bei www.eisenmoorbad-bad-schmiedeberg.de gibt es Infos online.Noch bis zum 18. August kann in Roßlau der 27. Burgtheatersommer besucht werden. In diesem Jahr wird eine dramatisierte Fassung der Novelle „Michael Kohlhaas“ von Heinrich von Kleist, inszeniert von Andrea Pinkowski unter freiem Himmel im Innenhof der Wasserburg Roßlau, mit musikalischer Begleitung von Karl Neukauf, aufgeführt. Unter anderem am Samstag, 17. August, 20 Uhr. Bei www.burgtheatersommer.de sind weitere Informationen zu dieser Inszenierung, aber auch zum weiteren Spielplan sowie zum jeweiligen Ticketstatus im Internet abrufbar.