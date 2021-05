Crossmaschine in Globig gestohlen und wiedergefunden

Am Sonntag wurde der Polizei angezeigt, dass unbekannte Täter in der Zeit von Freitagabend bis Sonntagmorgen in Globig eine Crossmaschine entwendeten. Nach Angaben der Anzeigenerstatterin habe diese in der auf dem Grundstück befindlichen Garage gestanden.

Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass Beamte der Wasserschutzpolizei im Bereich Dabrun am Samstag eine Crossmaschine auffanden. Dabei handelt es sich um das gestohlene Fahrzeug. (mz/red)