Cranach-Stiftung Wittenberg zeigt Arbeiten von Dawid Wojtalewicz

„Si! Beauty!“ ist der Titel einer Sonderausstellung mit Arbeiten von Dawid Wojtalewicz im Cranach-Haus Markt 4 in Wittenberg. Was es zu sehen gibt und wer die Schau kuratiert hat.

Wittenberg/MZ - Die Vorbesichtigung der neuen Sonderausstellung im Cranach-Haus Markt 4 in Wittenberg an diesem Donnerstag ist fast beendet, da wird Anne-Christin Bielig auf einmal ernst. Auf die Bemerkung, dass dies eine fröhliche Ausstellung sei, sagt sie zur MZ, ohne den Krieg in der Ukraine zu erwähnen: „Es stellt sich die Frage, gerade in Krisen, ob das überhaupt Sinn macht?“ Die Antwort gibt sie selbst: Ja.