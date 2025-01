Am 22.Januar sollen sich Zeugenaussagen zufolge zwei Personen an einem Altkleidercontainer in Zschornewitz zu schaffen gemacht haben.

Zschornewitz/MZ. - Nach Zeugenangaben sollen sich am Mittwoch, 22.Januar gegen 19.40 Uhr eine weibliche und eine männliche Person an einem Altkleidercontainer auf dem Parkplatz vor dem Groschenmarkt in der Burgkemnitzer Straße in Zschornewitz zu schaffen gemacht haben.

Mit drei gefüllten Säcken voller Kleidung sollen sie sich dann in Richtung Straße des Friedens entfernt haben. Beim Eintreffen der Polizei konnten keine Personen mehr festgestellt werden. Es befanden sich Altkleider vor dem Container, welcher auf Grund früherer Diebstähle nicht mehr gesichert ist. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet.