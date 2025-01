Wittenberg/MZ. - 125 Jahre – Er ist der größte Sportfachverband der Welt: Der Deutsche Fußballbund (DFB) wird am 28. Januar 1900 in Leipzig gegründet. Seine Teams zählen international zu den erfolgreichsten. Seit längerem beklagen aber Fußball-Fans, dass sich der Verband von der Basis entfernt habe. Außerdem gerät er durch seine mögliche Verwicklung in Schmiergeldzahlungen vor der Vergabe der Weltmeisterschaft nach Deutschland 2006 in die Kritik.

Achim Golly ist im Landkreis der DFB-Chef als Vorsitzender des Kreisfachverbands. Und der Mann verkörpert als Präsident vom FC Grün-Weiß Piesteritz auch die Basis. „Der DFB gibt Mittel an den Landesverband und der verteilt sie auf die 13 Fußballkreise“, erläutert der Experte und nennt die Fußball-Ferienfreizeiten als ein Beispiel. Diese Förderung sei das zentrale Eigenprojekt der DFB-Stiftung „Egidius Braun“. „Es werden sämtliche Kosten für die An- und Abreise, die Unterbringung, Verpflegung und das Rahmenprogramm übernommen“, so Golly. „Die Erlöse eines Spiels der Nationalmannschaft fließen in die Stiftung, die davon die Ferienfreizeiten finanziert. Jessen, Pratau und zwei Mal Piesteritz waren schon dabei“, so Golly. Und auch in diesem Jahr habe es schon eine Förderung für einen Kreisligisten gegeben. „Prettin erhält 800 Euro für ein Nachhaltigkeitsprojekt“, so Golly. „Leider stellen immer weniger Vereine Förderanträge“, sagt der Experte und kennt den Grund: Die Bürokratie schrecke ab. Trotzdem hofft Golly, dass der DFB künftig den regionalen Fußball verstärkt unterstützt. „Mit mehr Geld kannst du auch mehr machen“, so Golly.

„Die sind so weit weg“, sagt Markus Horsch zum DFB, „wir merken gar nichts von einer regionalen Förderung des Fußballs.“ Dabei nehmen die Abtsdorfer den bürokratischen Aufwand gern in Kauf. „Wir haben uns mit einem Nachhaltigskeitsprojekt beworben und sind leer ausgegangen. Es waren zu viele Anträge, hieß es“, so der Abtsdorfer Fußballchef.

„Die Förderung ist riesig“, sagt voller Sarkasmus Rene Gommert. Der Coswiger Abteilungsleiter betont: Er „merke gar nichts“ von einer DFB-Hilfe.

„Die Bambinis erhalten schon Unterstützung. Aber es müsste mehr für die Amateure getan werden“, sagt Steve Schaller. Der Sportliche Leiter vom VfB Gräfenhainichen redet dabei nicht über Geld. Es helfe auch schon die Unterstützung bei der Fördermittel-Antragsstellung. Konkret geht es dem VfB um einen Kunstrasenplatz. Hier kämpfe der Verein in der Planung gerade mit der Bürokratie...