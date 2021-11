Christel Panzig aus Wittenberg erhält Ehrennadel

Magdeburg/Wittenberg/MZ - Die Wittenbergerin Christel Panzig hat am Mittwoch die Ehrennadel des Landes Sachsen-Anhalt erhalten. Insgesamt hat Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) in der Magdeburger Staatskanzlei 13 Bürgerinnen und Bürger geehrt. Die Auszeichnungen wurden für Engagement in der Heimatpflege anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Landesheimatbundes verliehen.

In der Begründung heißt es, dass Christel Panzig zu den herausragenden Persönlichkeiten der ehrenamtlichen Museums- und Geschichtsforschung in Sachsen-Anhalt gehört. „Das ,Haus der Geschichte’ in Wittenberg hat sie in verantwortlicher Position aufgebaut und leitet es als ehrenamtliche Direktorin. Auch in den Vorständen des Landesheimatbundes und der Volkskundlichen Kommission für Sachsen-Anhalt ist sie ehrenamtlich tätig.“

Haseloff würdigte anlässlich der Ehrungen die großen Verdienste des Landesheimatbundes und seiner Akteure um die Entwicklung des Landes. „Dass es heute eine große Verbundenheit miteinander und mit dem Land gibt, verdanken wir nicht zuletzt dem aufopferungsvollen ehrenamtlichen Engagement in den Vereinen der Heimat- und Brauchtumspflege“, erklärte der Ministerpräsident.