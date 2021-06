CDU-Kandidaten vorn, Landrats-Stichwahl gegen AfD-Kandidaten

Am Sonntag wurden in den Wahlkreisen 24, 25 und 27 die Direktkandidaten für den Landtag gewählt. Außerdem entschieden die Wähler im Landkreis Wittenberg darüber, wer neuer Landrat wird.

Ministerpräsident Reiner Haseloff und seine Frau Gabriele bei der Stimmabgabe in Wittenberg am Sonntagmorgen.

Wittenberg - Seit 18 Uhr sind in den Wahlkreisen 24 (Wittenberg), 25 (Jessen) und 27 (Dessau-Roßlau-Wittenberg) die Wahllokale für die Wahl des neues Landtages von Sachsen-Anhalt geschlossen. Außerdem entschieden die Wähler im Landkreis Wittenberg darüber, wer ihr neuer Landrat wird.

In allen drei Wahlkreisen konnten sich die Direktkandidaten der CDU teils deutlich vor den Mitbewerbern positionieren. Bei der Landratswahl kommt es in 14 Tagen zu einer Stichwahl. Christian Tylsch (CDU), der rund 36,9 Prozent der Stimmen auf sich vereinte, wird dann gegen AfD-Mann Frank Luczak antreten. Dieser geht mit 19,5 Prozent der Stimmen ins Rennen. Sein Vorsprung auf den SPD-Kandidaten Sven Paul (19,14 Prozent) schrumpfte über den Abend immer weiter zusammen. Am Ende hatte Luczak 228 Stimmen mehr als Paul.

Wahlkreis 24 (Wittenberg)

Vorläufiges Ergebnis Zweitstimmen Wahlkreis 24 (Quelle: Statistisches Landesamt)

Erststimmen vorläufiges Ergebnis

Dr. Haseloff, Reiner (CDU) 53,9%

Scheurell, Volker (AfD) 18,2 %

Lippmann, Thomas (Linke) 8,4 %

Dr. Richter-Airijoki, Heide (SPD) 7,1%

Liebau, John (Grüne) 3 %

Kretschmar, Stefan (FW) 8,6 %

Hoffmann, Dirk (parteilos) 0,8 %

Wahlkreis 25 (Jessen)

Vorläufiges Ergebnis Zweitstimmen Landtagswahl Wahlkreis 25 (Foto: Statistisches Landesamt)

Erststimmen, vorläufiges Ergebnis

Borgwardt, Siegfried (CDU) 39,2 %

Lieschke, Matthias (AfD) 25,7 %

Kelle, Mareen (Linke) 11,7 %

Seidel, Michael (SPD) 9.4 %

Lüder, Sandra (Grüne) 3.8 %

Lehmann, Andreas (Freie Wähler) 10,1 %

Wahlkreis 27 (Dessau-Roßlau-Wittenberg)

Vorläufiges Ergebnis Zweitstimmen Wahlkreis 27 (Quelle: Statistisches Landesamt)

Erststimmen, vorläufiges Ergebnis

Tschernich-Weiske, Karin (CDU) 35,6 %

Wendt, Margret (AfD) 22,3 %

Rummel-Strebelow, Stine (Linke) 10,7 %

Hövelmann, Holger (SPD) 12,1 %

Boeck, Marek (Grüne) 4,8 %

Kus, Lea-Charlotte (FDP) 6,2 %

Marks, Michael (Freie Wähler) 8,3 %

Landratswahl

Zur Wahl standen neun Bewerber. Nach einem immer enger werdenden Kopf-an-Kopf-Rennen stand um 0.26 Uhr fest: Christian Tylsch (CDU) geht gegen Frank Luczak (AfD) in die Stichwahl. Der AfD-Mann setzte sich mit 228 Stimmen Vorsprung gegen Sven Paul, den Kandidaten von SPD, Linken und Grünen durch. Die Stichwahl findet am 20. Juni statt.

Vorläufiges Endergebnis der Landratswahl. Christian Tylsch (CDU) geht gegen Frank Luczak (AfD) in zwei Wochen in die Stichwahl. (Quelle: Kreisverwaltung)

Die vorläufigen Ergebnisse (Stand 0:26 Uhr) im Überblick: