Eine Wittenbergerin steht vor Gericht wegen gewerbsmäßigen Handels mit Cannabis und Abgabe an Minderjährige. Nun wurde eine 24-Jährige vernommen, die die Lagerung der Drogen übernommen hatte. Ihre Aussagen brachten neue Details ans Licht, die den Fall weiter verkomplizieren.

Dessau/Wittenberg/MZ. - Zum Vorwurf des gewerbsmäßigen Handels mit Cannabis und der Abgabe des Betäubungsmittels an Minderjährige, der gegen einen Wittenberger (27) und einen inzwischen in Staßfurt lebenden Mitangeklagten (24) erhoben wird, hat die 8. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau am Dienstag weitere Zeugen vernommen.