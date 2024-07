Wittenberg/Dessau/MZ. - Weil sie in Wittenberg gewerbsmäßig mit Cannabis gehandelt haben sollen, müssen sich seit Mittwoch zwei Männer in einem erstinstanzlichen Verfahren vor der 8. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau verantworten. Staatsanwältin Marika Bahr wirft ihnen außerdem vor, dass sie im Tatzeitraum zwischen Februar und Sommer 2022 in mehreren Fällen das Betäubungsmittel an Minderjährige abgegeben haben.

