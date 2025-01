Bus bleibt an der Ampel liegen: Verkehrsbehinderungen in Coswig

In Coswig kam es an der Ampel zu Verkehrsbehinderungen.

Coswig/MZ - Am 24. Januar wurde die Polizei um 08.46 Uhr über einen auf Grund eines Defektes liegengebliebenen Bus an der Baustellenampel in der Zerbster Straße in Coswig informiert, welcher den Verkehr behindere.

Bei Eintreffen der Beamten hatte der Busfahrer bereits den Notdienst informiert. Zur Gewährleistung des störungsfreien Verkehrs führten die Beamten verkehrsregulierende Maßnahmen durch. Um 10.27 Uhr traf ein Ersatzbus für die Fahrgäste ein. Gegen 10.39 Uhr konnte der technische Defekt am Bus konnte insoweit behoben werden, dass dieser bis zur nächsten Raststätte fahren konnte.