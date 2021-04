Bürokratie im Bus in Wittenberg

Ein Schwerbehinderter darf aus versicherungstechnischen Gründen nicht an der Haltestelle aussteigen, die seiner Wohnung am nächsten ist.

Zahna/Wittenberg - Der 65-jährige Wittenberger Hans-Jochen Seidel ist gehbehindert - und darf nicht mehr an der Haltestelle gegenüber der Stern-Apotheke aus dem Bus aussteigen. Durch die Umleitung der Busse aufgrund der Vollsperrung Friedrich-/Katharinenstraße rollt die Linie 302 einfach an Seidels gewohnter Haltestelle vorbei ohne zu halten. Übrig bleiben ihm folgende Optionen: Entweder er legt von der vorherigen Haltestelle Ernst-Kamieth-Straße oder der nächstfolgenden Haltestelle Robert-Koch-Apotheke aus einen deutlich weiteren Weg zu Fuß nach Hause zurück.

Aber: „Das ist nicht zumutbar, das ist zu lang und zu weit. Sowas kann ich mit meiner Immobilität und meinen körperlichen Gebrechen nicht machen“, sagt Seidel. Alternativ könne er am Hauptbahnhof oder an der Haltestelle Käthe-Kollwitz-Schule aus- und umsteigen. „Der Umstieg klappt aber nur selten, meistens ist der eine Bus schon fort, bevor der andere an der Käthe-Kollwitz-Schule ankommt“, kommentiert Seidel letztere Möglichkeit. „Deshalb gehe ich das Risiko gar nicht mehr ein. Sämtliche Pläne sind sowieso sehr undurchsichtig, nichts wird richtig erklärt“, ärgert sich der 65-Jährige. Dass er an der für ihn einzig günstigen Haltestelle immer wieder vorbeifahren muss, steht ihm bis zum Hals.

Gefühl der Demütigung

Seidel besitzt kein Auto, ist in Wittenberg wohnhaft, arbeitet allerdings in Zahna als Kirchenarchivar. Zwar habe er zuweilen Homeoffice, müsse also seinen Arbeitsweg nicht täglich mit dem Bus zurücklegen. „Aber wegen der Kirchenbücher muss ich immer mal wieder nach Zahna. Ich habe die Dienstanweisung erhalten, dass ich die heiligen und kostbaren Handschriften und Manuskripte nicht mit nach Hause nehmen darf. Die Unikate dürfen das Archiv nicht verlassen. Montag und Dienstag sind meine Präsenztage in Zahna“, erklärt er seinen Zug-, oder besser: Buszwang.

Von der aktuellen Situation ist Seidel ziemlich genervt. Nicht nur verlängere der Umstand seinen Heimweg: „Ich werde bei Vetter seit zwei Jahren verscheißert, gedemütigt und diskriminiert als Schwerbehinderter“, macht er seinem Ärger Luft. Einige der Kraftfahrer seien ihm gegenüber äußerst unfreundlich und kaum einer der Fahrer gebe sich die Mühe, eine Rampe herauszuholen, um Seidel beim Aus- und Einsteig zu helfen.

Außerdem müsse er seinen gesamten Tagesablauf dem Busunternehmen anpassen. Häufig bleibe er beispielsweise so lange auf Arbeit, bis der Linienverkehr nicht mehr fährt, um den Rufbus nach Hause nehmen zu können und so die Umstände zu umgehen. „Das ist eine Zumutung - nein - das ist Betrug. Der von öffentlichen Fördermitteln geförderte Personentransport ist ja für die Fahrgäste da, und nicht ich für die“, so der Kirchenarchivar. Manchmal habe er sogar schon auf das Taxi gesetzt. „Aber ich arbeite ja nicht, um mein gesamtes Geld für Taxen auszugeben“, wendet er ein.

Natürlich habe der Besitzer eines Schwerbehindertenausweises sich bereits durch alle Instanzen gekämpft - von klein nach groß. Erst habe er die Kraftfahrer selbst gebeten, ihn außerplanmäßig an der Haltestelle gegenüber der Stern-Apotheke herauszulassen und nicht vorbeizufahren. Versicherungstechnische Gründe sowie der Fahrplan würden ihnen dies nicht erlauben, haben die Kraftfahrer Seidel zufolge meist erwidert. Telefonate mit der Firma Vetter und der zuständigen Abteilung des Landratsamts seien ebenfalls nicht von Erfolg gekrönt gewesen.

„Sie müssen sich vorstellen“, sagt Seidel, „ich fahre ja mitunter alleine im Bus. Höchstens zwei, drei andere sitzen da manchmal noch drin.“ Dass er unter diesen Umständen als Schwerbehinderter nicht außerplanmäßig an der Haltestelle gegenüber der Stern- Apotheke aussteigen dürfe, sei ihm völlig schleierhaft. Seidel meint zu wissen, warum das Busunternehmen ihm das Leben schwer macht: „Vetter ist ein bürokratisches Monster“, sagt er.

Regeln zur Sicherheit

In Seidels speziellem Fall tragen die Richtlinien des Busunternehmens nicht dazu bei, allen Beteiligten den bestmöglichen Service zu bieten. Andererseits existieren die „versicherungstechnischen Gründe“, auf die sich die Kraftfahrer berufen, um Menschen zu schützen und nicht, um sie zu schikanieren. Dass die starren Regeln nun dazu führen, dass ein Behinderter aufgrund ihrer Existenz an Lebensfreude verliert, mag eine paradoxe Nebenwirkung durchregulierter Gesellschaften sein.

Grund für Seidels Unmut ist also übermäßige Bürokratie zum Leidwesen des Einzelnen. Jedoch macht die Regeln eben nicht Vetter allein, sondern der größere Apparat: „Es gibt nicht nur die Seite des Kunden und es gibt nicht nur die Seite des Verkehrsunternehmens - sondern es gibt auch Tarifbedingungen, die rechtliche Seite, an die wir uns halten müssen. Und wenn das auch manchmal nicht zur Zufriedenheit der Kunden ist, können wir ihnen nicht immer recht geben“, stellt Elke Kraatz, Betriebsleiterin des Verkehrsbereichs Wittenberg der Vetter Verkehrsbetriebe, klar. Weiterhin merkt sie an: „Wenn das versicherungsrechtliche Konsequenzen hat, dass wir jemanden außerhalb der bedienten Haltestellen aus dem Bus lassen, können wir das Risiko eigentlich kaum in Kauf nehmen.“

Busunternehmen lenkt ein

Trotzdem: „Wir haben jetzt beschlossen, aufgrund des Einwands von Herrn Seidel die Fahrer zu informieren, dass er an seiner Haltestelle aussteigen kann. Wir machen das im Kundeninteresse“, verkündet Kraatz. „Er hat uns ja auch schon gesagt, dass er zwei, drei Mal in der Woche nach Zahna fährt und so stark gehbehindert ist, dass er nicht weit laufen kann.“ Doch Seidel äußert sich nicht unbedingt zufrieden dazu: „Ach, plötzlich geht das? Wundert Sie das nicht?“, fragt der Archivar. „Dann waren die Regularien wohl doch nicht so streng…“. (mz/Anika Würz)