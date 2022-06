Bürger sammeln Müll: Wittenberg lädt zum Frühjahrsputz

Wittenberg/MZ - Nach zweijähriger Zwangspause lädt die Stadt Wittenberg ihre Bürgerinnen und Bürger wieder zum kollektiven Frühjahrsputz ein. Am 25. März ist es so weit, an knapp 20 Aktionsgebieten wird Hand angelegt. Nach Auskunft der Verwaltung sind es - leider - die selben wie in der Vergangenheit, darunter die notorischen „Blauen Blöcke“ an der Rothemarkstraße. Die vollständige Liste der Treffpunkte wie auch alle notwendigen Informationen finden sich auf der Homepage der Stadt. Bisher hätten bereits etwa 40 Wittenberger ihre Teilnahme erklärt. Der Frühjahrsputz findet seit 2016 und nun zum fünften Mal statt. Bei der letzten Durchführung 2019 waren knapp 400 Freiwillige gezählt worden, die eingesammelte Müllmenge lag bei 155 Kubikmetern.

