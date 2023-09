Kinder gestalten Nistkästen, die die Kreisjägerschaft bauen lässt. Zwei davon gibt es jetzt am Kreishaus. Bemalte, heißt es, werden von Vögeln eher angenommen.

Buntes Zuhause für Singvögel in Wittenberg

Ein Nistkasten für den Kreisgarten, der Landrat bringt ihn an.

Wittenberg/MZ - 300 Nistkästen hat die Kreisjägerschaft in diesem Jahr in Auftrag gegeben, beim Augustinuswerk. Zudem 35 größere Exemplare für den Wiedehopf. Das berichtet Matthias Milewski, Vorsitzender der Kreisjägerschaft. Das Besondere an dieser Form der Unterstützung für brütende Vögel: Die Nistkästen werden gestaltet, von Kinderhand. Kindertagesstätten sind ebenso einbezogen wie Ferienfreizeiten im Kiez Friedrichsee.