Bühne frei für die Wittenberger Vereine!

Eine Revue würdigt Luthers Verdienste um die deutsche Sprache. Weit über 100 Menschen machen mit bei den Aufführungen am Wochenende in der „Phönix Theaterwelt“.

Wittenberg/MZ - Es wird eifrig geprobt im Großen Saal des ehemaligen Mitteldeutschen Landestheaters. Am Wochenende ist das Theaterhaus an der Wittenberger Wichernstraße, das heutzutage als „Phönix Theaterwelt“ firmiert, Schauplatz einer Veranstaltung, die den Schlusspunkt setzt für die Landesliteraturtage, die seit 30. September und noch bis 8. Oktober in der Lutherstadt stattfinden.