Bufdi gestaltet die Bibliothek der Hundertwasserschule in Wittenberg neu

Wittenberg/MZ - Cornelius Jäger verbrachte sein halbes Leben im Wittenberger Luther-Melanchthon-Gymnasium. Seit der fünften Klasse lernte er im Haus Hundertwasser. Nicht nur das. Er engagierte sich auch in der Theatergruppe. Als Schauspieler war er dort aktiv, aber auch hinter der Bühne. Denn er gestaltete im Vorfeld die Bühne mit, baute sie mit auf. Im Jahr 2021 schloss er mit dem Abitur den Besuch der Schule ab. Eigentlich. Denn der junge Mann kehrte in die heiligen Hallen der Hundertwasserschule zurück. Diesmal als Bundesfreiwilliger. In dieser Mission hat er viele Aufgaben zu absolvieren. Doch zwei werden noch lange in der Schulgeschichte nachhallen. Denn Cornelius Jäger konnte zwei Räumen der Schule ein neues Leben einhauchen. Sie bestanden zwar schon, aber nicht so.

