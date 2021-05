Bücher und Corona: Lernkasten ohne Strom bei Beate Klauß

Um eine Empfehlung für Wochenenden und Wochen mit Kindern in Corona-Zeiten und darüber hinaus für Urlaub und Ferien ist Beate Klauß nicht verlegen. Sie weiß, was in der kleinen Buchhandlung in der Wittenberger Geschwister-Scholl-Straße zu finden ist. Rasch hat die Senior-Chefin Hefte und Bücher zur Hand, die Kindern in verschiedenen Altersstufen eine interessante Beschäftigung bieten können. Ihre Auswahl umfasst Angebote, die „nützlich und zusätzlich zu Schule und Kindergarten sind, die Spaß machen, mit denen sich Kinder auch selbst befassen können“.

Da sind zunächst verschiedene Malbücher. Malen nach Zahlen und Symbolen befinden sich darunter, welche fpr Fingermalfarben, aber auch „Von Punkt zu Punkt“ in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. „Hierfür brauchen die Kinder nur noch Stifte“, sagt Beate Klauß. „Bunt- oder Bleistifte, die finden sich doch.“

Es kann aber auch Kleber sein, hält sie ein Bastelbuch bereit, das sinnigerweise Anleitungen und jede Menge Material für Klorollentiere enthält. Der Trend, aus den Papprollen Figuren entstehen zu lassen, halte schon eine Weile an, räumt sie ein, finde aber immer noch Zuspruch.

„Die Kinder brauchen nur noch loszulegen.“ Immer noch gefragt, wenn auch etwas anders angelegt, seien auch Bücher mit Anziehpuppen oder solche mit Stickern in einer breiten Themenauswahl. Für Jüngere sucht sie Pappbücher heraus, wie zum Beispiel „Tiere im Dschungel“, aus denen die Teile für Steckfiguren „einfach rausgebrochen und zusammengesteckt werden, dann können die Kinder zu den kleinen Texten auch noch spielen“. Wäre auch als Bauernhof zu haben.

Um die Mädchen und Jungen vom Computer wegzuholen, empfiehlt sie das Lük-Kästchen und dazu dem Alter entsprechende Lernspielhefte. Die Kinder lösen Aufgaben, legen ihre Lösungsplättchen ins Kästchen und können anhand eines Musters kontrollieren, ob ihre Antworten richtig sind.

„Der Kasten ist das Grundsystem, der kostet 16,95 Euro“, erklärt Klauß. Aber er könne über Jahre „ohne Strom, ohne alles“ genutzt werden, denn es gebe dazu Aufgabenhefte bis zur 6. Klasse, teilweise sogar bis Klasse 8. Einen weiteren Lernhelfer sieht Klauß im Bookii-Stift.

„Die Stifte gehen von Klein bis Groß“, ist sie begeistert. Der liest vor, stellt Fragen und kontrolliert die Antworten. Zwar sei auch hier die Erstanschaffung etwas teurer. Im „Entdecke Deutschland“-Starter Set für 29,95 Euro sei der Stift bereits enthalten, freut sich sich über „ein Sonderangebot, das uns kleineren Buchläden sehr entgegenkommt“. Der Stift kann ja dann für alle weiteren Bücher genutzt werden. Klauß ist zudem auf eine angekündigte Zusammenarbeit mit einem Schulbuchverlag gespannt. „Das wäre dann auch was fürs Englischlernen“, blickt sie ein wenig voraus.

Auch eine aufschlussreiche Handreichung für Eltern hat Beate Klauß in den Regalen. „Lernen lernen“, heißt das Buch, das hilft, Kinder zu unterstützen. „Gerade jetzt müssen die Eltern ja viel mit den Kindern arbeiten, dafür gibt das Buch so manchen Anstoß, um sich einfach wieder zu erinnern“, findet Klauß.

Auch einen anderen Ratgeber , „den wir schon viel verkauft haben“, schätzt sie als hilfreich ein. „365 Ideen für draußen“. Die seien für Kinder, die allein spielen müssen, aber auch für mehrere geeignet. Da sind Klassiker, die manchmal in Vergessenheit geraten, ebenso enthalten wie unbekanntere Anregungen. Es finden sich auch Tipps, für die wieder in Aussicht gestellten Treffen der Kinder auf Spielplätzen. (mz)