Die Feuerwehr musste am frühen Mittwochmorgen zu einem Brand in Bad Schmiedeberg ausrücken. Bei dem Feuer wurden mehrere Bewohner verletzt, darunter auch Kinder.

In Bad Schmiedeberg hat es am frühen Mittwochmorgen in einem Mehrfamilienhaus gebrannt.

Bad Schmiedeberg. - Am frühen Mittwochmorgen hat es in Bad Schmiedeberg (Landkreis Wittenberg) in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Nach Angaben der Polizei brachen die Flammen gegen 4.40 Uhr in einer Wohnung in der Neumühlstraße im Ortsteil Pretzsch aus.

Durch Rauchgase seien sechs Bewohner, darunter auch mehrere Kinder, leicht verletzt worden, heißt es weiter. Sie wurden medizinisch versorgt. Die Flammen konnten jedoch schnell gelöscht werden und das Gebäude anschließend durchgelüftet.

Der Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt.