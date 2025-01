Wittenberg/MZ/LJ - Nach einem Jahrzehnt Tätigkeit schließt die Ladenzeile „Blumen Oase“ im Wittenberger Einkaufszentrum Arsenal. Der Laden, der sich neben der Buchhandlung Thalia und einem Bankautomaten der Sparkasse im Erdgeschoss befand, bot ein vielfältiges Sortiment an Schnittblumen und Pflanzen.

Die letzten Blumen wurden bereits am 24. Dezember verkauft, wie an einem Ausdruck auf einer Betonstütze am Laden zu lesen ist. In der Mitteilung bedankt sich die Inhaberin bei ihrer Kundschaft und wünscht ein gutes neues Jahr.

Mittlerweile ist die Ladenzeile im Einkaufszentrum Arsenal geräumt. (Foto: Jonas Lohrmann)

Die Ladenfläche ist mittlerweile geräumt. Zu den Hintergründen der Schließung möchte sich die Inhaberin auf MZ-Nachfrage nicht öffentlich äußern. Was in Zukunft auf der Fläche geplant ist, bleibt vorerst unklar. Yvonne Gornik, die Pressesprecherin der OFB Projektentwicklung, teilte am Donnerstag auf MZ-Anfrage mit, dass die Fläche nachvermietet werden soll.