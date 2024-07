Die Freude über die Spendensumme ist riesig in der Kita „Am Wäldchen“ in Bergwitz. Am Mittwoch wurde der Scheck feierlich überreicht.

Bergwitz/MZ - Die Spendenaktion hat eingeschlagen wie ein „Blitz“.In Bergwitz haben Opel-Fans am Wochenende beim neunten internationalen Treffen „BergBlitzsee 2024“ die Spendenkasse gefüllt. Wie Vereinsmitglied und Organisator Marcus Sandau vom Motorsportverein „Blitzgeschwader Ost“ aus Wittenberg berichtet, sind in diesem Jahr wieder viele gemeinnützige Spenden eingenommen worden. Diese wurden an diesem Mittwoch der Awo-Kindertagesstätte Am Wäldchen in Bergwitz überreicht.

Bereits im vorigen Jahr hatten die Opel-Fans auf ihrem jährlichen Fantreffen am Bergwitzsee um einen kleinen Obolus geworben. In der achten Auflage kam der Erlös der Kita in Apollensdorf zugute. In diesem Jahr hatten sich die Verantwortlichen unter hoheitlicher „Regentschaft“ von „König Knifte“ vom Verein für die Bergwitzer Kita ausgesprochen. Über den Scheck, der die Spendensumme von 1.187 Euro und ein paar „Zerquetschten“ abbildete, war die Freude am Mittwoch riesig. Die Erwartungen der Kita-Leitung sowie der Kinder seien bei weitem übertroffen worden. Dabei war die Einrichtung am Erfolg dieser Spendenaktion nicht unbeteiligt: Wie Sandau sagt, hatte eine Erzieherin am Sonnabend sowie am Sonntag während des Autotreffens Kinderschminken angeboten. Auch die Einnahmen dieser Schmink-Aktion wanderten in den Spendentopf des Vereins.

Das Geld ist jedenfalls gut angelegt, berichtet die Kita – und komme gerade richtig. Momentan finden im Gebäude umfängliche Renovierungsarbeiten statt. Die Summe von etwa 1.200 Euro wolle man nutzen, um unter anderem Einrichtungsgegenstände wie etwa Möbel anzuschaffen. Darüber hinaus hatte sich die Kita angeboten, auch im kommenden Jahr, zum zehnten Opeltreffen in Bergwitz, erneut das Kinderschminken durchzuführen. Wie Mitorganisator Sandau schon jetzt verrät, soll es eine große Party mit Live-Musik und Feuerwerk geben; vielleicht gibt es auch wieder einen neuen Teilnehmer-Rekord.