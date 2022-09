Bis zu 90 Menschen auf Wittenbergs Straßen

Wittenberg/MZ - „Wir sind hier. Wir sind laut! Weil ihr uns die Zukunft klaut!“, schallt es am Freitagnachmittag durch die Straßen der Wittenberger Innenstadt. Etwa 90 Kinder, Jugendliche und Erwachsene schließen sich der Fridays-for- Future-Kundgebung in der Lutherstadt an. Nach über einem Jahr findet erstmals auch in Wittenberg wieder eine Veranstaltung der weltweit aktiven Jugendbewegung statt.

