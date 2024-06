Bis zu 150 Gäste auf dem Klosterhof in Coswig

Coswig/MZ. - Die Coswiger sind hart im Nehmen“, kommentierte Manuela Schulze, „die lassen sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen, nur weil es mal ordentlich schüttet.“ Trotz des anhaltenden Regens am Mittwochnachmittag besuchten in Spitze etwa 150 Gäste den Seniorentag auf dem Klosterhof.

„Wir haben trotzdem in viele glückliche Gesichter geblickt, dass hat mich sehr beeindruckt“, berichtete Schulze, die sich im Amt für Bildung, Kultur und Soziales für Kultur und Touristik verantwortlich zeigt und den Nachmittag federführend organisierte.

Aussteller halten aus

Die Veranstalter und Aussteller hatten gerade noch im Trocknen aufbauen können, dann aber habe das schlechte Wetter schon angefangen. „Trotzdem haben alle vierzehn Aussteller ausgehalten und sind hier geblieben“, sagte Schulze.

Die Institutionen, Vereine und Unternehmen, die ihre, zumeist auf Seniorinnen und Senioren zugeschnittene Angebote präsentierten, kamen nicht nur aus Coswig, sondern aus dem ganzen Landkreis. So hatte sich unter anderem das Eisenmoorbad aus Bad Schmiedeberg präsentiert und die Ländliche Erwachsenenbildung aus Gräfenhainichen informierte über ihre Angebote. Auch die Kreisvolkshochschule war mit von der Partei und der Landkreis Wittenberg war mit dem Vorsorge-Mobil vor Ort.

Kleine Modenschau

Darüber hinaus gab es natürlich auch Coswiger Aussteller, wie beispielsweise der Verein Naturpark Fläming und der Seniorenwohnpark, der sich um die Versorgung der Besucher kümmerte. Durch die DRK-Begegnungsstätte in der Puschkinstraße wurde eine kleine Modenschau organisiert, die für gute Laune sorgte.

Musikalisch wurden die Gäste nicht nur von einem Discjockey unterhalten, sondern auch mit Live-Musik, denn Hanna Ruhl und Bastian Loran sorgten am Nachmittag für gute Stimmung. „Aufgrund des anhaltenden Regens haben wir das Kulturprogramm etwas verkürzt und dann schon ab 16 Uhr angefangen wieder abzubauen“, informierte Schulze. Ursprünglich sollte das Event bis 17 Uhr gehen.

Börse wird fortgeführt

Einen Wermutstropfen mussten die Veranstalter schlucken. Die angestoßene Ehrenamtsbörse fand noch nicht den erwünschten Zuspruch. Der Verein Naturpark Fläming, der diese Börse ins Leben gerufen hat, wird diese allerdings in der Geschäftsstelle in der Schlossstraße fortführen. Interessierte können sich dort jederzeit erkundigen, welche ehrenamtlichen Tätigkeiten derzeit im Coswiger Bereich möglich sind und benötigt werden. Das könnte zum Beispiel die Hilfe bei der Beschilderung von Wanderwegen oder auch eine gärtnerische Tätigkeit im Naschgarten sein.