Jürgen Krüger hat in bemerkenswerter Weise die Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt unterstützt. Jetzt hat Eva Löber eine Ausstellung eingerichtet, die noch eine andere Seite des Kölner Professors zeigt.

Wittenberg/MZ. - Geht es ums Malen und Zeichnen, dann ist Jürgen Krüger ein, sagen wir, Spätberufener. Denn erst mit dem Ruhestand konnte er sich diesen Tätigkeiten wieder widmen. Krüger ist auch ein Mäzen, der vor mehr als 20 Jahren begonnen hat, die Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt mit großzügigen Spenden zu unterstützen. Geld, das, wie es heißt, unter anderem aus dem Verkauf seines Elternhauses in der Altmark stammte. Jetzt ist in Wittenberg eine Ausstellung mit Bildern des in Köln beheimateten Professors und Arztes, der im November 1935 in Nordhausen geboren wurde, zu sehen.