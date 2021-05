Bewährung für Prügel statt Frühstück in Wittenberg

Ein Angeklagter bekommt in einer Berufungsverhandlung drei Jahre Bewährung statt neun Monate Haft. An welche Auflagen diese Strafmaßänderung gebunden ist.

Dessau/Wittenberg - Ein 26 Jahre alter Angeklagter ist am Dienstag mit seiner Berufung vor der 7. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau erfolgreich gewesen. „Ausnahmsweise“, sagte die Vorsitzende Richterin Siegrun Baumgarten, könne man dem Wittenberger, der inzwischen nach Leipzig umgezogen ist, noch eine Bewährungschance einräumen. Damit muss der von Hagen Lasarczik verteidigte Mann die verhängte neunmonatige Haft nicht verbüßen.

Tat liegt vier Jahre zurück

Da der Angeklagte sein Rechtsmittel auf das Strafmaß beschränkte, stand fest, dass er sich einer gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht hatte. Diese Tat wurde von ihm bereits am 21. April 2017 begangen. Damals hatte er sich mit anderen Personen daran beteiligt, seinem damaligen besten Freund eine Abreibung zu verpassen.

Die fiel so heftig aus, dass der Mann neben etlichen blauen Flecken, Hautabschürfungen und einem zugeschwollenen Auge auch eine Schädeldeckenhirnprellung erlitt, die einen zweitägigen Klinikaufenthalt nach sich zog.

Der heute 21-jährige Geschädigte war unter dem Vorwand, mit ihm frühstücken zu wollen, per Kurznachricht eingeladen worden. Kaum hatte der Mann jedoch die Wohnung betreten, wurde er mit Schlägen und Tritten traktiert. Als Grund für die Misshandlungen, die darin gipfelten, dass sein Oberkörper mit den Beinen eines Stuhls auf dem Fußboden fixiert wurde, bekam er zu hören, dass er seiner schwangeren Freundin gedroht haben soll, ihr das Kind aus dem Leib zu prügeln.

Darüber hinaus wurde der als aufbrausend und emotional labil beschriebene Angeklagte zum Mittun angestachelt, indem behauptet wurde, er müsse seine Mutter rächen, weil die vom Kumpel Schläge erhalten habe. Im Zuge der Geschehnisse eilte der Wittenberger in die Küche, holte einen Kochlöffel aus einer Schublade und schlug damit seinem Freund ins Gesicht. Als freilich dessen Nase zu bluten begann, ließ er sofort von ihm ab. Die knapp dreistündige Tortur des Opfers fand mithin erst ein Ende, als ein per Telefon informiertes Paar, das sich eigentlich ebenfalls an dem Gewaltakt beteiligen sollte, vehement einschritt und die Polizei verständigte.

Entgegen der Auffassung von Staatsanwalt Jörg Blasczyk, der „keine belastbaren Anhaltspunkte“ für eine günstige Sozialprognose ausfindig machte, erklärte die Berufungsinstanz, dass man „die positiven Aspekte nicht übersehen“ wolle. Da sich der Angeklagte unter eine Betreuung begeben habe, argumentierte das Gericht, sollte es möglich sein, die günstigen Faktoren so zu verfestigen, dass es zu keinen neuen emotionalen Entgleisungen mehr komme.

Die Bewährungszeit legte die Kammer auf drei Jahre fest. Zu den weiteren Auflagen gehört, dass der 26-Jährige innerhalb von zwölf Monaten 200 gemeinnützige Arbeitsstunden ableistet. Außerdem soll er die ambulante nervenärztliche Behandlung fortführen, da er Stimmungsstabilisatoren einnehmen müsse.

Mann braucht „festes Gerüst“

Zu diesen Sanktionen griffen die Vorsitzende und ihre beiden Schöffen, weil der Sachverständige Felix Schneider geltend gemacht hatte, dass der Angeklagte im Alltag ein festes Gerüst benötige. „Ihn dabei zu unterstützen, eine sinnvolle Tätigkeit zu finden, ist extrem wichtig“, schätzte der im Maßregelvollzug Uchtspringe tätige Facharzt für Psychiatrie ein.

Um aus dem Schlamassel zu kommen - speziell bezog sich der Experte auf die hohe, sich auf ungefähr 13.000 Euro belaufende Verschuldung des Mannes -, sei es zudem nötig, die Betreuung durchzuhalten. „Ich hoffe und bete, dass ihm das gelingt“, so der Gutachter. „Die Menschen ändern sich. Ich möchte mich beweisen“, sagte der Angeklagte selbst. Gemeinsam mit seinem Verteidiger verzichtete er auf eine Revision gegen die Entscheidung. Der Staatsanwalt gab noch keine Stellungnahme ab. (mz)