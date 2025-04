Ein Mann soll mit Cannabis gehandelt und auch Waffen besessen haben – nun will der 31-Jährige aus Oranienbaum-Wörlitz der Polizei helfen, um doch noch eine Bewährungsstrafe zu bekommen. Ob ihm das gelingt.

Bewaffneter Drogenhandel in Oranienbaum: 31-Jähriger packt aus – geht es jetzt um mildere Strafe?

DESSAU/ORANIENBAUM-WÖRLITZ/MZ/ABE. - Das Verfahren gegen einen Oranienbaum-Wörlitzer, dem gewerbsmäßiges Handeltreiben mit Cannabis in 43 Fällen und bewaffnetes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in Tateinheit mit Verstößen sowohl gegen das Sprengstoff- als auch gegen das Waffengesetz vorgeworfen werden, geht vor der 8. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau am 8. April weiter. Zuvor soll der 31-Jährige nochmals von der Polizei vernommen werden. Darauf konnten sich Staatsanwältin Marika Bahr und Verteidiger Sven Tamoschus einigen.