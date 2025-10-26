Eine bekannte Masche hat in Bad Schmiedeberg zu einem hohen Geldverlust geführt. Zwei Personen hatten sich eine hohe Rendite mit Online-Trading erhofft. Doch sie saßen Betrügern auf.

Zwei Personen aus Bad Schmiedeberg haben sich bei der Polizei gemeldet, nachdem sie Opfer eines Betrugs geworden waren.

Bad Schmiedeberg. – In Bad Schmiedeberg (Landkreis Wittenberg) haben zwei Personen bei einem Computer-Betrug 56.000 Euro verloren.

Der Polizei schilderten sie, dass ihnen eine unbekannte Täterin eine hohe Rendite beim Online-Trading versprochen hatte, teilte das Polizeirevier Wittenberg mit.

Beide Geschädigten hätten demnach die Summe angelegt und das Geld sei auf ein unbekanntes Konto transferiert worden.