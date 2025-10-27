Grünen-Politikerin Ricarda Lang hat sich stark verändert im letzten Jahr. Inzwischen fühlt sie sich wohl in ihrem Körper. Das liegt aber nicht nur an der erfolgreichen Ernährungsumstellung.

Berlin - Ex-Grünen-Chefin Ricarda Lang hat zwar nach eigenen Worten 40 Kilogramm abgenommen - kann aber auf kein Geheimrezept verweisen. Sie habe ihre Ernährung umgestellt, sagte sie „Bild“. „Ohne Verbote, ohne Dogmen. Ich möchte deswegen auch keine Tipps geben. Jeder muss seinen Weg finden. Aber ich will ehrlich sein: Ja, man muss verzichten. Ja, es kostet Disziplin. Diese ganzen Sprüche, man könne ganz ohne Verzicht abnehmen, sind einfach nicht wahr.“

Lang will noch weiter abnehmen

Alle paar Wochen muss Lang demnach neue Kleidung kaufen, weil alles zu groß wird. Zehn weitere Kilo möchte die 31-Jährige noch loswerden. „Ich hatte nie den einen Moment, der alles verändert hat. Das Abnehmen war mehr ein Prozess. Ich wurde dreißig. Ich wollte fit sein, gesund. Ich wollte mir selbst wieder gehören.“

Auch den Sport hat Lang inzwischen für sich entdeckt. „Ich dachte lange, ich mag keinen Sport. Der Sportunterricht in der Schule hat mir das kaputtgemacht. Hochsprung, Schwimmen, alles nur peinlich. Ich war

immer die Letzte. Heute mache ich Krafttraining. Und liebe es.“ Die Grünen-Politikerin erklärt: „Ich hätte nie gedacht, dass ich mal sage: Ich mag meinen Körper, weil er stark ist.“

Studium neben dem Bundestag

Über ihre Erfahrungen sagt Lang: „Ich habe mich lange vom Blick anderer bestimmen lassen. Die vielen bösen Kommentare über meine Figur. Jetzt bestimme ich mich wieder selbst.“

Lang, die bis November vergangenen Jahres Co-Chefin der Grünen war, sitzt heute im Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales. Ihren Bachelor in Jura habe sie inzwischen gemacht, sagte sie „Bild“, nun soll berufsbegleitend der Master folgen. „Weil ich frei sein will. Auch für das Leben nach der Politik.“